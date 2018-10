Miercuri, 10 octombrie, ora 11.00, în cadrul Întîlnirilor Internaţionale de la Cluj, în foaierul de la etajul al doilea al Teatrului Naţional, va avea loc conferinţa „Teatrul, literatura, sexualitatea şi narcoticele în cultura română”, susţinută de Andrei Oişteanu, binecunoscutul istoric al religiilor şi mentalităţilor, etnolog şi antropolog.

Vor vorbi, alături de autor:

Ioan-Simion Pop-Curşeu

Răzvan Mureşan

Conferinţa va fi urmată de o sesiune de autografe.

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), profesor asociat la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti) şi preşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu batrîni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012) (Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania – Asociaţia Bucureşti; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumanischen Volkskultur (2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto: Studi di magia e mitologia europea comparata (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (2009) (Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române); Konstruktionen des Judenbildes (2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014) (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Cliches antisemites dans la culture roumaine (2013); Rauschgift in der rumanischen Kultur (2013); Sexualitate şi societate: Istorie, religie şi literatură (2016); L’immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale (2018).