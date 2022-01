La nivelul județului Suceava, 75 de localități sînt în „zona roșie” COVID, cu rate de infectare de peste 3, 33 se află în „zona galbenă” și doar 6 figurează în „zona verde”. În municipiul Suceava se înregistrează 1.114 cazuri active, iar rata de infectare a crescut de la 8,18 la 9,01 la mie. Printre localitățile cu incidențe de peste 3 se mai numără: Dumbrăveni, cu 17,41, Ipotești, cu 17,10, Bosanci, cu 16,62, Moara, cu 15,23, Rădăuți, cu 13,27, Siret, cu 11,17, Salcea, cu 11,12, Șcheia, cu 9,76, Pătrăuți, cu 9,30, Vatra Dornei, cu 8,84, Mitocu Dragomirnei, cu 6,04, Gura Humorului, cu 6,02, Fălticeni, cu 5,13, Adîncata, cu 4,79 și Cîmpulung, cu 3,86. Două localități din județ, respectiv, Ostra și Poiana Stampei au cîte un caz de COVID în evoluție, 12 au sub cinci, 21 sub zece, iar 79 peste zece.

