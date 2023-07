Crucea Roșie Suceava continuă să se implice în ajutorarea cu alimente a refugiaților din Ucraina, dar și a persoanelor și familiilor defavorizate din județul nostru. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul filialei Societății de Cruce Roșie, Corneliu Dediu, a declarat că, la sfîrșitul săptămînii trecute, aproximativ 200 de familii din Ucraina au primit pachete cu zahăr, ulei, făină, griș și conserve. El a afirmat: „Continuăm să-i sprijinim pe refugiații ucraineni în limita posibilităților financiare și a ajutorului pe care-l primim. De ultima distribuție au beneficiat aproape 500 de oameni. Am împărțit pachetele standard și aceasta a fost oarecum solicitarea refugiaților”. Corneliu Dediu a mai spus că nu doar refugiaților li s-au acordat pachete alimentate și a adăugat: „Luna aceasta am avut și o campanie de ajutorare a populației sărace din județ. Voluntarii noștri au împărțit pachete în zona Dorna, în zona Humor, în zona Dolhasca și în zona Rădăuți. Nu întrerupem activitățile cu tradiție ale Crucii Roșii, atît cele sociale, cît și cele de prim ajutor. Programul de ajutorare a populației nevoiașe din județul Suceava se desfășoară non-stop. Programul are o amploare mai mare în perioada marilor sărbători, la Paște și la Crăciun, dar este un program care se derulează non-stop. Pentru asta, colaborăm cu serviciile sociale ale primăriilor, fiindcă au o bază de date și sînt identificate persoanele care au nevoie de ajutor”. De asemenea, directorul Crucii Roșii Suceava a subliniat: „Încercăm să ajutăm familii cu mulți copii, precum și persoane vîrstnice și singure”.