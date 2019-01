Vacanța de iarnă pentru handbaliști a fost una scurtă, poate mai scurtă decât cea a elevilor, sarmalele și fripturicile neavând timp să se mistuie în stomacele de sportiv. Antrenamentele au reînceput și toată lumea a revenit la activitate pentru atingerea scopului propus și nu s-a menajat pentru a fi din nou în formă.

Jucătorii de la CSU Suceava nu au făcut excepție, s-au mobilizat la efort, au răspuns pozitiv cerințelor antrenorilor lor și se pare că sunt pregătiți pentru duelurile grele care-i așteaptă.

În perioada de intersezon, CSU Suceava a reușit să transfere doi jucători, Djordje Golubovic și Dorin Dragnea. Ambii handbaliști vin după accidentări serioase și doresc să apară pe firmamentul handbalului românesc.

„Am găsit niște oameni deosebiți aici la Suceava, știu că le plac jucătorii care pun suflet, și eu sunt la fel, și sunt convins că pot să-i ajut. E o atmosferă bună în lot și cred că sunt bine din punct de vedere fizic pentru a fi alături de coechipierii mei”, a afirmat interul dreapta, Djordje Golubovic.

A doua achiziție a CSU Suceava la finele acestui an este Dorin Dragnea, un handbalist cu mare potențial revenit după o accidentare gravă.

„Îi știu pe băieții de aici și mă bucur că am ajuns la CSU Suceava pentru că vreau să arăt că se poate. Am fost primit foarte bine, așa cum este aici de altfel, și cred că putem face lucruri bune. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare și ne vom lupta pentru el. Voi pune și eu umărul la realizarea lui în proproție de 100%” a spus Dorin Dragnea.

Pentru CSU Suceava urmează partide deosebit de complicate, începând cu primele cu Potaissa Turda și Dinamo, și în condițiile în care sistemul din play-out s-a modificat, orice punct contează.

„Am făcut o pregătire bună și am încercat să ajungem la forma sportivă optimă pentru debutul oficial de campionat. Nu avem încă legăturile perfecte și nu putem juca încă în stilul nostru, pe șpan, dar suntem aproape de a realiza o echipă frumoasă. În afară de Olariu, toți jucătorii noștri au fost la antrenament și vor să participe la fiecare meci.

Așa cum am făcut de fiecare dată, ne vom lupta la fiecare meci pentru victorie și vom face acest lucru până la final”, a afirmat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

Clasament

1. CSM București 13 11 1 1 367-294 34

2. HC Dobrogea Sud 14 10 0 4 397-338 30

3. Dunărea Călărași 14 9 3 2 409-366 30

4. Potaissa Turda 14 8 3 3 407-374 27

5. Steaua București 14 8 2 4 399-369 26

6. Poli Timișoara 14 7 4 3 371-349 25

7. Dinamo București 13 7 3 3 395-353 24

8. CSM Focșani 14 7 1 6 380-350 22

9. Minaur Baia Mare 14 6 3 5 413-397 21

10. CSM Bacău 14 4 0 10 376-418 12

11. CSM Făgăraș 14 3 2 9 334-378 11

12. CSU Suceava 14 3 2 9 332-394 11

13. HC Buzău 14 2 0 12 343-396 06

14. U Cluj 14 0 0 14 349-416 0

Sursa foto: www.gazetasv.ro