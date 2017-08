Vizita preşedintelui francez în România a fost prilej nu doar de discuţii oficiale la Palatul Cotroceni, ci şi un moment în care românii au luat-o în vizor pe soţia lui Emmanuel Macron, mai în vârstă decât oficialul cu 25 de ani. Brigitte Macron (64 de ani) se poartă însă tinereşte în ciuda anilor din buletin, iar la Bucureşti a zâmbit continuu. Cel care a binedispus-o a fost, joi, un alt bărbat decât soţul ei, iar cea care s-a „sesizat” a fost nimeni alta decât Andreea Esca, direct implicată, potrivit click.ro.

Este vorba despre Alexandre Eram, soţul ştiristei Andreea Esca, alături de care prima doamnă s-a fotografiat. Imaginea a fost făcută publică chiar de vedeta Pro Tv. „Asta da concurenţă!”, a scris Andreea Esca în dreptul fotografiei în care soţul ei este foarte apropiat de Brigitte Macron, mai notează sursa citată.

