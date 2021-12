Daikin, producătorul de echipamente de încălzire și răcire cu o experiență de peste 90 de ani în domeniu, are ca țintă să ajungă la o amprentă netă de carbon zero în întreaga activitate până în 2050 și susține, prin tehnologiile sale inovatoare integrate, menținerea emisiilor totale de carbon la niveluri cât mai scăzute pe parcursul ciclului de viață al clădirilor dotate cu unități din portofoliu, asigurând în același timp un climat interior confortabil și sănătos. Astfel, noua unitate de încălzire și răcire VRV 5 cu recuperare de căldură are o contribuție importantă la acest obiectiv, prin adoptarea agentului frigorific R-32 având GWP (Global Warming Potential) scăzut pentru clădirile comerciale de mari dimensiuni și menținând flexibilitatea VRV de a deservi toate tipurile de spații interioare, chiar și pe cele de mici dimensiuni.

Sistemele cu recuperare de căldură permit răcirea și încălzirea simultan, ceea ce oferă controlul individual al nivelului de confort. Tehnologia asigură astfel încălzire gratuită prin transferul de căldură din zonele care necesită răcire în zonele care necesită încălzire.

Noua unitate VRV 5 cu recuperare de căldură reprezintă viitorul aplicațiilor HVAC-R comerciale, având o contribuție semnificativă la decarbonizarea clădirilor comerciale. Agentul frigorific R-32 reduce impactul asupra încălzirii globale cu până la 71%, având un nivel cu 68% mai mic al GWP și o cantitate mai mică de agent frigorific în comparație cu sistemele cu R-410A, folosite în mod obișnuit în clădirile comerciale.

Unitatea VRV 5 are o eficiență sezonieră ridicată, sistemul cu recuperare de căldură cu trei conducte fiind extrem de eficient și confortabil întrucât recuperează și recirculă căldura în spații cu nevoi termice diferite și permite funcționarea simultană în regim de încălzire și răcire, indiferent de orientarea clădirii. Mai mult, integrarea unităților de ventilație contribuie la îmbunătățirea calității aerului interior și la crearea unui mediu interior sănătos.

Flexibilitate prin tehnologia Shîrudo

Noul dispozitiv de selectare a regimului de funcționare (Branch Selector Box) a fost reproiectat pentru a încorpora tehnologia unică Daikin Shîrudo, permițând instalarea în spații de până la 7 metri pătrați, fără a fi necesare calcule complicate sau măsuri suplimentare pentru controlul agentului frigorific. Software-ul de proiectare Web Xpress de la Daikin, combinat cu tehnologia Shîrudo, asigură o selecție rapidă și ușoară a sistemului și o proiectare pentru integrarea în orice tip de spațiu.

VRV 5 are cea mai largă gamă de capacități de pe piață, de până la maximum 75,8 kW, reușind astfel să acopere nevoile clădirilor de dimensiuni medii și mari cu un singur sistem.

Noua gamă este completată cu unități interioare VRV cu R-32, special concepute pentru a fi încadrate în toate configurațiile posibile de spații. Casetele suspendate de tavan, unitățile necarcasate de plafon fals cu presiune statică externă (ESP) medie și ridicată și unitățile de perete se numără printre opțiunile existente. Gama beneficiază de diversitate și în privința capacităților care variază de la 1,1 kW la 31,5 kW și care acoperă toate dimensiunile de spații.

Sustenabilitatea și inovația sunt părți integrante importante din Viziunea Daikin privind mediul pentru 2050. Noul sistem VRV 5 cu recuperarea căldurii este proiectat conform principiilor Daikin, reușind astfel să maximizeze eficiența clădirii cu o amprentă redusă la minimum asupra mediului.

„În calitate de lider al industriei, ne asumăm responsabilitatea de a accelera transformarea durabilă a pieței HVAC-R prin furnizarea unui mediu interior sănătos și confortabil utilizând puterea aerului. Rămânem un partener de încredere, motiv pentru care acțiunile noastre de acum stabilesc relații de afaceri pe termen lung cu părțile interesate și clienții pieței, susținând în continuu toate eforturile pentru atingerea atât a obiectivelor partenerilor cât și propriile obiective de sustenabilitate. În calitate de producător, am redus deșeurile prin scheme de economie circulară precum LOOP by Daikin,iar prin dezvoltarea de noi soluții inovatoare, inclusiv VRV 5 cu tehnologia Shîrudo, reducem și mai mult amprenta noastră de carbon”, spune Daniel Vasile, Managing Director Daikin România.

Sistemul VRV 5 va fi livrat din fabricile europene Daikin din Republica Cehă și Belgia începând din iulie 2022.

Mai multe informații pehttps://www.daikin.ro/ro_RO/product-group/vrv/vrv-5-heat-recovery.html.