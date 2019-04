Dan Puican (84 de ani), primul soţ al Stelei Popescu, suferă enorm după regretata artistă, care a încetat din viaţă pe 23 noiembrie 2017. Celebrul om de radio a povestit pentru Click! că a visat-o recent pe ”Regina comediei româneşti” şi că îi duce dorul celei care i-a rămas, până în ultima clipă a vieţii ei, o prietenă de suflet.

“O visez foarte des pe Stela, am visat-o şi acum zece zile, eram cu Adriana Trandafir la o discuţie amicală. Ţin minte că Adriana îmi spunea că şi-a deschis un magazin, dar să nu spun nimănui. Atunci eu am întrebat-o «Cui să îi zic, dacă Stela a murit?» Am început să plângem amândoi de dorul ei. Îmi este dor de ea, îmi este dor să mai vină la mine acasă, să stăm de vorbă la o cafea eu, soţia şi Stela, dar timpul nu îl mai putem da înapoi, rămânem doar cu amintirile frumoase”, a declarat Dan Puican pentru jurnaliștii Click!.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/dan-puican-primul-sot-al-stelei-popescu-imi-este-dor-sa-mai-stau-de-vorba-la-o