Dr. Dana Miricioiu, unul dintre cei mai apreciați chirurgi esteticieni din România și din întreaga lume pentru contribuția sa în domeniul chirurgiei estetice, a participat în perioada 25 februarie – 3 martie la Summit-ul Internațional Female Empowerment în Beverly Hills, un eveniment de marcă care a adus împreună personalități de excepție din Statele Unite ale Americii.

Evenimentul a evidențiat succesul și puterea femeilor în lumea afacerilor, artei, științei și serviciilor medicale. Participanții au avut ocazia să exploreze subiecte precum leadership-ul feminin, inovația și influența pe plan global. Scopul summit-ului a fost şi acela de a crea o platformă de dezbateri.

Evenimentul, desfășurat sub patronajul Excelenței sale Lucia Sava, Consul General al României în Los Angeles, California a fost organizat cu atenție și pasiune de către Oana Tucker, CEO OP Global Events.

Summit-ul a reunit femei cu cariere remarcabile din Statele Unite și România, speakeri apreciați din sectorul guvernamental, academic și medical, printre care: Anastasia Soare, CEO Anastasia Beverly Hills; General Sheryl Gordon – National Guard of Alabama USA; Colonel Manuela Bercea – Chef of the Gender Management Office, Ministry National Defense, Romania; Colonel Monica Smith – Peace and Security Initiatives, Alabama Nationa Guard & UN Women, USA; Simona Steriu – Consul Economic Affairs, Consulate of Romania în Los Angeles; Jil Estorino – President and Managing Director Disnney Park International, The Walt Disney Company, USA; Diana Gîrniță, M.D. Ph. D – Founder & CEO Rheumatologist OnCall California, USA; Irinel Chiriac, M.D., Psychiatry and Neurology, Founder & Owner Irinel Chirac M.D. Inc, California, USA; Catherine DeUgarte, M.D. – Infertility Specialist and Reproductive Endocrinologist, Pacific Fertility Center, USA; Deborah Swarf CEO Thale Blamc & The Power of Words Impact, USA; Monique Brown – President & CEO American I Can Foundation for Social Change, USA; Diana Mitrică – Bead of Rare Disease& Rare Blood Disprders, Sanogi Speciality Care, Romania; Lavinia Errico Co-founder of Equinox, Founder Movejoy, USA. La eveniment a participat și Julian Gold, primarul orașului Beverly Hills.

Doctor Dana Miricioiu, un model de succes în lumea chirurgiei estetice și în afaceri, nu doar pentru femeile din România, ci pentru orice antreprenor, a împărtășit rețelei valoroase de femei puternice, experiența sa de peste 20 ani în domeniul frumuseții. Desigur unul dintre momentele speciale a fost întâlnirea cu Anastasia Soare, fondatoarea și CEO-ul Anastasia Beverly Hills și personalitate marcantă în industria frumuseții.

„Am fost profund onorată să particip la Female Empowerment Summit. Evenimentul a reprezentat nu doar o ocazie de a împărtăși experiențe și cunoștințe, ci și un moment de conectare cu femei excepționale din diverse domenii. Female Empowerment Summit este o experiența ce transcende formatul tradițional al evenimentului. Această inițiativă româno-americană care a debutat anul trecut şi care sărbătorește responsabilizarea femeilor, este un catalizator pentru conexiunile globale și o redefinire a succesului în sine. Summitul a adus împreună femei extraordinare din medii variate pentru a formă o comunitate rezistentă de sprijin și inspirație, în remodelarea unui viitor mai luminos pentru generațiile viitoare. A fost o experiență intensă și motivantă care va rămâne vie în inimile noastre.”, a declarat Dana Miricioiu, medic chirurg estetician.

Cu o carieră dedicată frumuseții și cu o experiență de peste 20 de ani în chirurgia plastică – microchirurgie reconstructivă, Dr. Dana Miricioiu a ajutat mii de oameni să-și îmbunătățească aspectul și să se simtă mai încrezători, reprezentând un exemplu strălucit de profesionalism și pasiune.

În cadrul Summitului din Los Angeles, Dr. Dana Miricioiu, membră a “American Academy of Anti-Aging”, dar și a altor organizații de profil naționale și internaționale, a susținut o prezentare pe tema descoperiri inovatoare în domeniul sănătăţii şi bunăstării femeilor („Transformative Journey for Women: Pioneering a Wellness Revolution in Women’s Healthcare.”)

„„Principalul meu obiectiv în practica de zi cu zi este să realizez intervenții chirurgicale estetice și proceduri de înfrumusețare care se extind dincolo de limitele și beneficiile fizice, devenind o parte a practicilor de sănătate emoțională și a bunăstării generale. De ce? Pentru că, în opinia mea, frumusețea nu este doar o experiență vizuală; frumusețea este o caracteristică care oferă o experiență intelectului și simțului moral; frumusețea nu este o măsură fizică, trebuie să fie și una spirituală. Conceptul de frumusețe este diferit pentru fiecare individ, deoarece opiniile și mentalitățile lor sunt diferite. Toată lumea se naște cu o frumusețe naturală. Dar, din cauza circumstanțelor vieții (cum ar fi sarcina, îmbătrânirea sau pierderea în greutate) care lasă, de exemplu, o persoană cu pielea lăsată și inestetică, unii oameni simt că frumusețea lor naturală a dispărut. Aici este punctul unde se încadrează chirurgia estetică: Alegerea procedurii corecte de chirurgie estetică poate ajuta oamenii să arate mai bine decât oricând înainte, păstrând totuși autenticitatea și toate caracteristicile lor unice. Cred că este esențial că oamenii să facă diferența între autentic și augmentat și să caute proceduri pentru împlinirea personală, mai degrabă decât validarea socială. Frumusețea – este un termen care a fost modelat de tendințele în schimbare, așteptările societății și, acum, influența rețelelor de socializare, care ne bombardează în mod constant cu imagini fără cusur care pot schimba percepțiile despre ceea ce este considerat frumos. Frumusețea este responsabilitatea atât a medicilor, cât și a pacienților. În căutarea frumuseții, atât medicii cât și pacienții au responsabilități care să asigure că încercarea de a caută frumusețea exterioară nu umbrește importanța bunăstării generale. Acesta este punctul în care frumusețea exterioară se întâlnește cu frumusețea interioară și încrederea. Cred în chirurgia estetică din necesitate, nu din vanitate sau după tendințele la modă.”, a mai declarat dr. Dana Miricioiu.

Un nume de rezonanță în comunitatea medicală, Dr. Dana Miricioiu este recunoscută pentru contribuția sa la chirurgia estetică. Este dovadă vie a faptului că încrederea în sine și frumusețea pot fi obținute prin intermediul muncii dedicate, a cunoștințelor și a pasiunii. A introdus în România tehnici noi de menținere a sănătății pielii prin intervenții laser, în prezent dețînând cele mai performante tehnologii laser din lume, folosite în tratamentele estetice, în reconturarea și remodelarea corpului, fabricate de renumita companie Sciton, SUA. Acestea continuă să se claseze conform “The Medical Spa MD Physician Report”, ani la rând, pe locul întâi în cadrul intervențiilor estetice minim și non-invazive, fiind cele mai folosite laser în cabinetele medicale din lume, obținând cel mai ridicat punctaj din punct de vedere al performanțelor clinice obținute, dar și al siguranței pacientului.

Dr. Dana Miricioiu, autoare a cărții “Învață să învingi. Cancerul de sân se poate vindeca”, scrisă în timpul în care a desfășurat Programul Național de Reconstrucție de Sân după cancerul mamar, program susținut de Academia Medicală Română, colaborează de foarte mulți ani cu o echipă de medici, chirurgi plasticieni, medici specializați în boli de metabolism și de nutriție, toți puși în slujba pacienților, din dorința de a reda acestora încrederea în sine.