Trei constructori suceveni lideri au depus oferte la licitația pentru modernizarea srăzii Dobrilă Eugen din Burdujeni sat, în calitate de lideri ai unor asocieri de firme. Este vorba de SUCT, Florconstruct și Tes Prima. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Este o stradă foarte importantă pentru că adună foarte multe fluxuri de circulație. Lucrările de modernizare au întârziat din păcate pentru că strada era în pantă și nu s=â-a putut face canalizarea prin scurgere gravitațională pe proiectul european pe care l-am avut și ca atare Primăria a investit 500.000 de euro pentru a face o stație de pompare. Acum am făcut licitația care sper să se definitiveze cât mai repede pentru a trece la treabă”, a spus Ion Lungu. El a adăugat că o altă stradă, pictor Dumitru Dacian de pe Aleea Dumbrăvii este pregătită pentru modernizare indicatorii tehnico economici în valoare de 4,087 de milioane de lei fiind aprobați în ultima ședință a Consiliului Județean.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating