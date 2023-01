Click! îți spune motivul pentru care Paula Seling a divorțat de Radu Bucura. Artista a făcut noi dezvăluiri, după zvonurile apărute în ultima perioadă. Interpreta a spus motivul care a dus la destrămarea unei căsnicii frumoase.

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat în secret, după 17 ani de căsnicie. În mijlocul toamnei precedente, vestea i-a lăsat fără cuvinte pe fanii cântăreței. Click! ți-a prezentat atunci prima reacție a Paulei Seling. La acea vreme, vedeta mărturisea că dorește să-și canalizeze toată energia pe evenimentele profesionale din perioada următoare.

După câteva săptămâni, îndrăgita artistă a recunoscut că cei doi sunt pe drumuri separate încă din primăvara anului trecut. Paula consideră „un eșec faptul că s-a ajuns aici”, dar crede că toate lucrurile au „un rost pe lume”. „Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie(…) Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora”, a povestit artista pentru viva.ro, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/de-ce-a-divortat-paula-seling-de-radu-bucura-2232320.html