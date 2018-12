Ucrainencele, alaturi de nordice si de femeile din zona Balcanica (in special romancele si bulgaroaicele) sunt considerate de multi dintre specialisti cele mai frumoase femei ale lumii. Ce fac acestea pentru a merita acest lucru? Ce le deosebeste atat de mult fata de restul femeilor?

S-a descoperit de-a lungul timpului ca fiecare popor are anumite lucruri ce-i fac reprezentantii sa isi mentina frumusetea, aspectul si forma fizica incontestabila.

Se spune ca nordicii au frigul, iar expunerea la factorii extremi ai vremii le pastreaza mereu sangele in actiune, acesta reusind sa oxigeneze pielea, astfel ei reusind sa-si pastreze un ten cat mai natural si frumos.

Care este trucul ucrainencelor care le aduc in topul celor mai frumoase femei din lume?

Ucrainencele au un ten absolut splendid, iar multe dintre ele, imprumutand din caracteristicile slavilor (femei inalte, blonde cu ochi albastri) pur si simplu ajung sa arate ca niste zeite.

In topul celor mai frumoase femei, pe ele le avantajeaza de multe ori tenul extrem de curat. Un ten sclipitor, lipsit de impuritati si imperfectiuni si ochii de un albastru mai curat ca apa cristalina a izvoarelor. Acestea sunt principalele lucruri care le diferentiaza pe ucrainence de restul femeilor.

Ei bine, pentru ca acest ten sa se pastreze in acest fel, ucrainencele folosesc cateva ingrediente naturale destul de comune in viata de zi cu zi a fiecarui om.

Masca cu ulei de masline si branza de vaci

Aceasta este una dintre cele mai usoare modalitati de tratare a acneei si de restabilire a ph-ului pielii la nivelul chipului, pentru un ten luminos si catifelat.

Pentu aceasta masca se iau 2 linguri de brânză proaspătă, dulce, se amestecă o lingura de ulei de măsline cu una de suc de portocale si se mixeaza intre ele. Se intinde masca pe piele si dupa 20 – 30 de minute se clateste cu apa calduta.

Insa adevaratul truc, spun ucrainencele, este altul. Acesta tine de pregatirea acestui ritual. Ele fac intotdeauna o baie fierbinte, care le deschide porii, dupa care isi expun fata la aer curat, iesind afara chiar dupa ce au iesit din dus, fara sa-si stearga chipul. Dupa ce adierea vantului le usuca apa pe chip isi aplica masca, iar astfel obtin un ten de invidiat.

O alta tehnica ce presupune expunerea la frig dupa dus – folosita inca din cele mai vechi timpuri in Rusia – frumusetea tenului garantata

Rusii sunt renumiti pentru baile lor extreme. Acestia se arunca incinsi in apa plina cu gheata sau folosesc celebrele bai rusesti – saunele cu aburi de la care ies in pielea goala direct la temperaturi extreme.

Femeile ucrainence au adoptat aceasta tehnica inca din vechime. Spalarea tenului si expunerea sa la frig imediat dupa pare a avea un efect benefic pentru piele. Iar dupa o baie de 20 – 30 minute, o tura de alergare prin aer liber la o temperatura scauzta este terapia numai buna pentru ele.

Iar la intrarea inapoi in casa acestea folosesc drept metode de a se incalzi o noua baie cu ceaiuri aromate (ceaiul de musetel fiind printre ele de fiecare data – deoarece ajuta pielea).

Masajul cu iaurt – DA, ATI CITIT BINE! Masajul cu iaurt este o alta tehnica folosita de catre ucrainence pentru a-si pastra pielea tanara si stralucitoare

Acesta, raportat la tehnica mai sus enuntata, pare a fi un adevarat lux. Ucrainencele nu sunt doar femei foarte indraznete, gata sa alerge in pielea goala prin frig pentru a-si pastra sangele in miscare. Iata ca ele stiu si sa se rasfete si sa aiba grija de ele in adevaratul sens al cuvantului.

Un masaj cu iaurt sau o masca de iaurt cu castraveti pot reprezenta un mod de a-ti petrece dupa-amiaza linistita in timp ce aceste produse actioneaza asupra pielii si produc beneficii nemaiintalnite.

Castravetele, la fel ca si aloe vera (ingredient care mai inlocuieste uneori castravetii in aceasta masca) au beneficii bine cunoscute pentru tenul nostru. Sunt unii dintre cei mai buni exfolianti naturali ai tenului.

Iata asadar 3 tehnici pe care le folosesc ucrainencele pentru a acapara podiumuri in ceea ce priveste concrusurile pentru cele mai frumoase femei din lume. Voi stiati despre aceste tehnici sau le-ati folosit vreodata?

