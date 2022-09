Fotografa de origine ucraineană, Diana Tarasova, a postat pe rețelele de socializare partea ei de adevăr, după ce Denisa Filcea s-a plâns că la botezul fetiței lor aceasta ar fi refuzat să mai facă poze și a cerut o sumă mult mai mare decât cea stabilită inițial, potrivit click.ro.

Diana Tarasova a povestit că a avut trei ședințe foto gratuite cu Denisa. Soția lui Flick a contactat-o apoi pe Tarasova pentru a o invita la botezul fiicei sale, în calitate de fotograf. Conflictul a izbucnit în momentul în care ucraineanca i-a spus Denisei cât o va costa să-i facă poze la eveniment. ,,Apoi, Denisa mi-a scris pe WhatsApp înainte de botez și m-a anunțat că au un buget de 100 de euro pentru 3-4 ore. Eu am precizat că am un preț de 100 de euro pe oră. Denisa mi-a scris că shooting-ul ar dura doar două ore (45 de minute în biserică și 45-50 de minute pe drum și mi-a precizat, de asemenea, că 200 de euro este prea mult, așa că am fost de acord să le ofer un discount, în total 150 de euro)”, a povestit fotografa Diana Tarasova, conform sursei citate.

Problemele au apărut la botez, atunci când fotografa și-a dat seama că a stat 5 ore, nu două așa cum i s-a spus. Când au ajuns acasă, Diana le-a spus că este nevoită să plece și vrea să primească banii. Flick i-a dat doar 150 de euro, nu 400 așa cum ar fi trebuit.

