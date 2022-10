Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, a fost prezent la Chișinău, în Republica Moldova, unde a participat la Forumul Aleșilor Locali ai Partidului Democrat din Moldova și ai Partidului Social Democrat din România, simbolul sub care s-a desfășurat evenimentul fiind ”Unire prin infrastructură”. ”Agenda lucrărilor a fost diversă și enumăr doar câteva teme: bunele practici în implementarea parteneriatelor de colaborare cu autoritățile publice locale din Republica Moldova, oportunitățile rezolvării problemelor locale oferite de acordurile de înfrățire și cooperare între autoritățile publice locale de pe cele două maluri ale Prutului sau atragerea fondurilor europene în modernizarea infrastructurii locale”, a declarat Adomnicăi. Aceasta a ținut să-l felicite pe domnul Ciocan, președinte PSD Moldova, pentru organizarea exemplară a Forumului și i-a urat mult succes pe viitor în dezvoltarea acestui parteneriat de colaborare politică și administrativă, ale cărui baze s-au pus prin acest eveniment.

