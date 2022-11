În perioada 18-19 noiembrie s-a desfășurat la Sucevița tabăra de pregătire politică a TSD Suceava. La eveniment au fost prezenți peste 150 de delegați din județ, cu această ocazie desfășurându-se și alegerile interne ale Organizației Județene ale TSD Suceava.

Astfel, în funcția de președinte al TSD Suceava a fost reconfirmat deputatul sucevean Gheorghe Șoldan. Funcția de prim-vicepreședinte i-a revenit consilierului județean Cătălin Fediuc iar ca vicepreședinți au fost aleși domnii: Iulian Darabă, Claudiu Cozianu, Alexandru Muntianu, Alexandru Cost, Nejnec Daniel Andrei și Leșinschi Iustinian.

La eveniment au prezenți președintele PSD Suceava -senatorul Ioan Stan, împreună cu deputații Eugen Bejinariu, Vlad Popescu Piedone, subprefecții Ioan-Cristian Șologon și Florin Sinescu, consilierii județeni Gheorghe Iacob, Cristian Boberschi și nu în ultimul rând primarul comunei Sucevița, dnul Dorin Ioan Pînzar.

În cele două zile ale taberei de pregătire politică a TSD s-a discutat despre strategia de dezvoltare a organizației de tineret, participanţii stabilindu-și ca diziderat politic înființarea de organizații locale în fiecare comună a județului Suceava. Totodată s-au stabilit anumite criterii de selecție ale resursei umane, Organizația Județeană a TSD Suceava militând pentru atragerea unor membri care dovedesc implicare socială, profesionalism și deschidere către valorile social democrate. „Cautăm adevărați lideri care pot schimba în bine societatea prin propriul exemplu și care, la rândul lor, pot inspira alți oameni să adere la valorile social-democrației, valori care, până în momentul de față, s-au dovedit a fi cele mai potrivite pentru români și România” – a declarat președintele TSD Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan.