Sâmbătă, 16 aprilie, ora 15:30, un bărbat de 62 ani, din Siret a condus autoturismul pe D.N. 17, având direcţia de deplasare Frasin către Gura Humorului, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu autoturismul condus de către o femeie de 23 ani, din Valea Moldovei. În urma impactului a rezultat avarierea celor două autovehicule şi vătămarea corporală a unui pasager din autoturismul condus de bărbatul de 62 ani dar și a conducătoarei auto de 23 ani și a unei pasagere de 24 ani din autovehiculul condus de aceasta. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ulterior fiind recoltate și probe biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. și ped. de art. 196 alin. 1 și 4 din C.P..

