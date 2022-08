Despre evenimentul pe care l-a organizat sîmbătă, 13 august, la Fundu Moldovei, cunoscutul medic psihiatru sucevean Alexandru Paziuc a spus că acesta reprezintă debutul unui proiect intitulat ”România sacră”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Asociației de Psihiatrie Socială din România a declarat: ”În primul rînd, noi am plecat la organizarea acestui eveniment datorită situației actuale în care ne aflăm cu toții. Cu toții simțim că există o așa-zisă o disoluție socială, economică, culturală, spirituală ș.a.m.d. Motiv pentru care noi inițiem un proiect <România Sacră> prin care vrem să aducem în mijlocul oamenilor informații uitate, trecute sau poate nedescoperite încă legate de această Românie, vorbim de locuri, vorbim de istorie, vorbim de oameni”. La invitația lui Alexandru Paziuc au conferențiat profesorul doctor Florian Colceag, preotul profesor doctor Gheorghe Popa, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ”Al. Ioan Cuza” din Iași, disciplina Teologie Morală, Ascetică și Etică Socială, și profesorul Dumitru Constantin Dulcan. Despre cei care au susținut prelegeri, domnul Paziuc a declarat: ”Cu această ocazie noi am adus niște oameni, oameni care sînt încă în viață, care pot spune lucruri deosebite vizavi de ce se întîmplă în această țară, în așa fel încît în noi, românii simpli de pretutindeni, să reînvie acest dor de țară și încrederea că această țară nu este pierdută, ca să zic așa, ci are dorința să renască. Și astfel poate este un mod de a renaște prin latura spirituală a românilor oriunde ne-am afla pe mapamond, cînd ne gîndim acasă la cei pe care i-am lăsat din anumite motive. Practic, asta ne-am dori noi prin acest proiect și acest început de întîlniri. Stimulăm să renască latura spirituală a românilor”. Medicul psihiatru a subliniat prezența unor slujitori ai Bisericii la conferința intitulată „Mintea de dincolo, între știință și religie. Repere existențiale”: ”Biserica a fost alături de noi, a fost un lucru deosebit de important. A fost important că a fost acest dialog deschis între oameni de știință, între oameni care au preocupări științifice, și, desigur, reprezentanți ai Bisericii, care au ridicat și colaborat în mod activ la acest dialog”. Alexandru Paziuc a mai spus că la eveniment au participat oameni din toată țara: ”Au venit oameni de pretutindeni, din Constanța, din Brașov, Satu Mare, Baia Mare, Tecuci, Focșani. Am rămas impresionat de oamenii care au venit special pentru această întîlnire. Au plecat a doua zi și sper că acolo unde se întorc să creeze nuclee de discuții, nuclee în care să ducă această informație”.