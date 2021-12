Doi preoți suceveni sunt reclamați la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că au refuzat botezul unui copil pe motiv că părinții nu sunt încă cununați, nu are nume de sfânt iar nașii copilului nu sunt bătrâni.

„Aș dori să mă informați dacă un preot creștin ortodox poate refuza botezul unui prunc născut din părinți creștini ortodocși. Un preot a refuzat botezul copilului pentru că părinții nu sunt cununați încă, pentru că nașii copilului nu sunt bătrâni și pentru că numele ales de părinți nu e de sfânt, deși copilul are două nume, printre care și unul de sfânt (Alexandru). Părinții apoi au încercat la altă parohie din zona natală a mamei, însă acesta a refuzat pe motiv ca părinții nu fac parte din parohie și nu vrea să pornească război cu celălalt preot! Un prunc așteaptă să fie botezat și este refuzat pe motive ce nu țin de Sfintele Taine și nici de rânduielile bisericești!Vă mulțumesc pentru răbdarea de a-mi citi mesajul și sper că mă veți îndruma înspre o rezolvare!”, i-au scris părinții copilului înaltului prelat.

IPS Calinic a cerut numele preoților pentru a lua măsuri. ”Niciunui copil nu îi poate fi refuzată Taina Sfântului Botez, indiferent de condițiile în care a fost născut. Dacă cele despre care faceți vorbire s-au întâmplat în județul Suceava, respectiv în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, vă rugăm să ne spuneți, pentru a lua măsurile ce se impun. Sărbători cu bine!”, a transmis IPS Calinic.