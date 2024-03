In luna februarie a anului 2024, DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, proprietarul mai multor terenuri din Constanța și dezvoltator de proiecte de energie regenerabilă, a primit Avizul Tehnic de Racordare la rețea din partea TRANSELECTRICA, pentru parcul său fotovoltaic de 220 MW și parcul eolian de 223 MW, din Constanța, cel mai mare proiect hibrid care include capacitati de productie energie regenerabilă din vânt, fotovoltaic și stocare energie din țară, până în prezent. Potrivit reprezentanților dezvoltatorului, parcurile vor fi construite în etape începând cu anul 2026, iar valoarea investiției combinate va depăși 500 de milioane de euro, una dintre cele mai mari investiții în energie verde din Europa de Sud-Est, care va readuce România în fruntea hărții de decarbonizare pentru anul 2030.

Dr. Nawaf Salameh, președinte al DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES a declarat: ” Proiectul nostru ‘hibrid’ in curs de dezvoltare, de 450 MW, face parte dintr-un portofoliu mai amplu, mixt,de 1 GW. Proiectul va fi implementat în cadrul unui plan de dezvoltare pe cinci ani prin care dorim să contribuim la obiectivele României și la asigurarea independenței și securității energetice în Europa de Sud-Est. În ultima perioadă, am avut discuții extinse cu potențiali co-investitori strategici, mari jucători în industria globală a energiei verzi, care doresc să investească masiv în regiune și în România, împreună cu noi. De asemenea, dorim să evaluăm emiterea unei obligațiuni verzi cu ajutorul băncilor cu care discutăm. Nu am luat în considerare solicitarea nici unui fel de subvenție de stat în perioada de dezvoltare, dar vom evalua cu atenție această opțiune în viitor pentru scheme de sprijin UE. Pentru a garanta performanța proiectelor, echipa noastră de dezvoltare experimentată și profesionistă a proiectat parcurile cu echipamente moderne de înaltă calitate de la furnizori recunoscuți internațional. De asemenea, în ultima vreme, suntem în discuții cu contractori EPC profesioniști pentru implementarea proiectului în mod corespunzător și la timp.”

Cu o suprafață de peste 300 de hectare, în proprietatea DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, parcul fotovoltaic SOLAR TWINS are o capacitate instalată de 220 MW și va produce peste 600 GWh de electricitate anual. Similar, poziționat într-o zonă geografică de 5000 de hectare, parcul eolian WIND FIELDS cu 36 turbine are o capacitate instalată totală de 223 MW și va produce peste 700 GWh de electricitate anual. Fiecare proiect dispune de unități de stocare de energie de 60 MWh, oferind un cadru operațional sigur și continuu pentru o producție neîntreruptă în ambele parcuri. Unitatea de producție hibrida de energie regenerabilă poate alimenta cu electricitate fără întreruperi mai mult de 500.000 de gospodării, practic întreaga regiune a Dobrogei, ceea ce înseamnă eliminarea a 450.000 de tone de CO2, contribuind astfel la obiectivele de decarbonizare a României pentru anul 2030. Aceste proiecte vor crea aproximativ 500 de locuri de muncă temporare în timpul fazei de construcție a parcurilor și peste 70 permanente odată ce facilitățile sunt puse în funcțiune.

DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, compania de administrare a proprietăților agricole, înființată în 2004, care deține peste 2500 de hectare de terenuri agricole în Constanța, aparține familiei Dr. Nawaf Salameh, un om de afaceri cunoscut la nivel internațional.