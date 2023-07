Un minor de 17 ani din Brodina s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând un jeep. El a fost interceptat de polițiști în noaptea de duminică spre luni pe raza satului Costileva de Sus, comuna Ulma. Mai mult, polițiștii au constatat că mașina nu avea ITP și RCA.

