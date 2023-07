Campionatul Naţional de atletism U18 s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 1-2 iulie, iar mulţi sportivi au fost prezenţi cu gândul la performanţă şi, bineînţeles, la titlu. Clubul CSM Dorna Vatra-Dornei nu a făcut doar act de prezenţă la această competiţie și prin sportivul Prâsneac Alexandru cu legitimare și la CSM Bucuresti, a dat marea lovitură: a obţinut o medalie de aur in proba de 800 metri cu timpul de 1.53.65!

Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei/CSM Bucuresti a declarat: ”Pîna la startul competiției am stat într-un stagiu de pregatire in Piatra Arsă cantomanent oferit de COSR ca să ne incarcăm baterile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European Maribor /Slovenia din perioada 23-30 Iulie 2023. Am făcut o pregătire normala. Nu am pregătit Campionatul Național specific. La finalul competiției a venit Titlul de Campion Național bine meritat. Dupa timpul obținut putem face o figura frumoasă și la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Aș vrea să mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român, CSM Dorna Vatra-Dornei,CSM Bucuresti ,Apa Bucovina și Mol România”.