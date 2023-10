La data de 14 octombrie ora 18.45, patrula din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în cadrul Acțiunii Blocada, pe raza SPR 12 a oprit pe DC din satul Valea Glodului, comuna Vulturești tractorul, condus de către o persoană de sex masculin. Procedându-se la controlul documentelor s-a constatat că acesta este un bărbat de 46 ani, din satul Valea Glodului, iar acesta a precizat că nu are documentele asupra lui. De asemenea, în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat valoarea de 0,18 MG/L alcool pur în aerul expirat. Întrucat conducatorul tractorului nu a prezentat permis de conducere a fost verificat în bazele de date ale poliției unde a rezultat că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Conducerea unui vehicul fără permis de conducere faptă prev și ped de art 335 alin 1 Cod Penal, ce v-a fi solutionat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, șoferul fiind totodată sancționat contravențional cu amenda de 1.305 lei conform OUG 195/2002 intrucat a condus tractorul pe drumurile publice cu o alcoolemie de 0.18 MG/L alcool pur în aerul expirat.