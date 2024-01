Joi după amiază, în timp ce efectuau activități de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Humorului, polițiștii din Șcheia au oprit pentru control, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase alte autospecialei de poliție, un autoturism care se deplasa pe sensul opus de mers. După ce s-au prezentat și declinat calitatea, lucrătorii de poliție au solicitat conducătorului auto documentele personale și ale autoturismului, acesta prezentând cartea de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA dar a precizat că permisul de conducere i-a fost reținut pentru provocarea unui accident rutier cu victime în data de 29 aprilie 2023.

Cu această ocazie s-a stabilit faptul că șoferul este un bărbat domiciliat în orașul Frasin.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu ocazia verificărilor în baza de date s-a stabilit faptul că șoferul figurează cu dreptul de a conduce reținut.

Ulterior bărbatul a fost condus la U.P.U. Suceava unde i-au fost recoltate 2 mostre de sânge în vederea determinării alcooliemiei în sânge.

În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. de art. 336 alin. (1) din Cod Penal și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prev. de art. 335 alin. (2) din Cod Penal, urmând a fi soluționat procedural de către lucrătorii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia.