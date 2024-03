Sâmbătă la ora 15:48, Poliţia Municipiului Suceava a fost sesizată că pe raza localității Stroiești a avut loc un eveniment rutier. La fața locului a fost depistată o persoană de sex masculin, care a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier, iar în urma legitimării a fost identificat șoferul în persoana unui bărbat de 71 ani, din Suceava. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15. 40, bărbatul de 71 de ani a condus autoturismul pe DJ 209D din Stroiești, având direcția de deplasare dinspre Primăria Stroiești către DN 17A, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, iar conducătorul auto a refuzat să fie transportat la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat, cu aparatul etilometru iar rezultatul testului a fost de 0.84 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate ulterior și probe biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 din Codul Penal.