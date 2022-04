La licitația organizată de Primăria Suceava privind repararea și întreținerea străzilor din municipiu au fost depuse două oferte, a anunțat primarul Ion Lungu. Este vorba de asocierea formată din firmele Florconstruct, SUCT și Autotehnorom cu lider Florcontruct și asocierea compusă din societățile Grup Construct Bucovina-lider și Autoprima Serv. ”Sper ca una din oferte să fie eligibilă pentru a semna contractul și a da drumul la treabă. Am emoții mari pentru că prețurile au crescut foarte mult la materiale mai ales la bitum”,a spus Lungu.

