Un alt grav accident rutier între un autotren și un autoturism s-a produs la Ilișești în zona Cabana Ilișești, informează ISU Suceava. S-au deplasat la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

Se lucrează pentru extragerea a trei victime încarcerate între fiarele contorsionate ale autoturismului, toate inconștiente. Conducătorul autocamionului este monitorizat de către un echipaj SAJ.

Un bărbat a fost extras din autoturism și i se aplică manevrele de resuscitare.

Se lucrează pentru extragerea celorlalte două victime. Din nefericire, acestea prezintă leziuni incompatibile cu viața. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

Update ora 19:40.

Persoana aflată în stop cardiorespirator este transportată către UPU Suceava.

Șoferul autotrenului refuză transportul la o unitate spitalicească.