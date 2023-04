Aluminiul este un material modern, durabil, ușor de asamblat și care oferă un cost zero pentru întreținere. De aceea, vom continua discuția despre produsele companiei AlumGates, specializată în porți și garduri din aluminiu de cea mai bună calitate.

1. Acum că am aflat mai multe despre dumneavoastră și companie, ne-am dori să ne povestiți și despre portofoliu / materialele folosite. Ce putem găsi la AlumGates?

La AlumGates, suntem specializați în porți și garduri din aluminiu de cea mai bună calitate. Produsele noastre sunt fabricate din aluminiu de înaltă calitate și prezintă o măiestrie superioară. Avem o selecție largă de modele și dimensiuni, precum și opțiuni personalizate disponibile. Porțile și gardurile noastre sunt proiectate pentru a răspunde nevoilor atât aplicațiilor rezidențiale, cât și comerciale și sunt susținute de o garanție limitată pe viață. De asemenea, oferim o varietate de accesorii, cum ar fi deschizători automate, încuietori și multe altele, pentru a oferi siguranță și confort suplimentar.

De la înființarea sa, în 2015, AlumGates a lucrat neobosit pentru a oferi clienților săi porți și garduri din aluminiu de cea mai înaltă calitate. Angajamentul nostru față de excelență este evident în cele peste 700 de proiecte de succes pe care le-am finalizat de atunci. Ne străduim să ne asigurăm că toți clienții noștri sunt mulțumiți de achiziția lor și suntem în spatele produselor noastre cu o garanție limitată pe viață. Continuăm să muncim din greu pentru a găsi noi modalități de a ne îmbunătăți produsele, materialele și serviciile, astfel încât să putem satisface nevoile în continuă schimbare ale clienților noștri. Suntem mândri de reputația pe care ne-am construit-o în ultimii opt ani și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să ne servim clienții în viitor.

2. Unde este amplasat sediul / fabrica? Aveți acoperire națională? Internațională?

Atelierul nostru de producție și showroom-ul nostru sunt ambele situate în Craiova, Sos. Popoveni, Nr 43A. Oferim clienților noștri porți și garduri realizate cu dragoste și grijă. Transportăm și asamblăm produsele noastre la nivel național folosind propria flotă și, dacă este necesar, pentru proiecte în alte țări, precum cele din Franța și Belgia.

3. La nivel internațional, lucrați cu diverși colaboratori? De ce ați ales această modalitate?

Recent, am folosit o selecție de colaboratori pentru a ne distribui produsele, în timp ce concurența pe piețele franceză și belgiană este excepțional de intensă. Facem un efort concertat pentru a fi proactivi și a oferi produse de calitate remarcabilă, cu scopul de a consolida ideea că România este un producător de bunuri foarte apreciate. Pentru a realiza acest lucru, am optat să lucrăm cu distribuitori aflați în aceste țări, deoarece aceștia sunt mai bine pregătiți să înțeleagă piața și să aibă mai mult succes decât noi dacă am fi mers direct la client. Avem planuri să ne dezvoltăm capacitățile de producție în următorii ani și să stabilim contracte de colaborare ulterior.

4. De ce aluminiul? Ne puteți spune care sunt avantajele sale?

De ce nu aluminiul? Dacă sunteți în căutarea unui răspuns cu privire la motivul pentru care aluminiul este materialul ce trebuie ales pentru porți și garduri, răspunsul este simplu: ALUMINIUL ESTE CEL MAI BUN! Nu numai că este incredibil de durabil și de lungă durată, dar nici nu se va coroda sau deforma, astfel încât poarta sau gardul dvs. vor arăta întotdeauna ca noi. În plus, este mult mai ușor decât majoritatea celorlalte materiale, făcându-l mai ușor de instalat și întreținut. Și, este de asemenea, o investiție, nu o cheltuială, deoarece nu va trebui să cheltuiți timp și bani pentru reparații sau înlocuiri – aluminiul este construit pentru a dura! Așadar, dacă sunteți în căutarea unui mod fiabil și rentabil de a vă face casa să arate grozav, aluminiul este cu siguranță calea de urmat.

5. Nu am putut să nu observ denumirile împrumutate de la zeitățile Greciei Antice. Ne puteți povesti mai multe despre acestea? Ce reprezintă?

Zeitățile grecești antice au fost o sursă importantă de inspirație pentru modelele noastre de porți și garduri din aluminiu. Am încercat să creăm modele care să reflecte trăsăturile și puterile zeităților ale căror nume le poartă. De exemplu, modelul Cronos, numit după Zeul Timpului, este un model clasic și ușor tradițional, cu profile orizontale care vin în diferite dimensiuni. Este unul dintre produsele noastre cele mai vândute în fiecare an, o dovadă a atemporității și a calității sale de durată.

Avem și modele care reprezintă alte zeități, precum HYPERION (Zeul Cerului, considerat Soarele însuși), AETHER (Zeul Luminii Superioare și al Aerului Pur) și HERA (Zeița Familiei, a Femeilor și a Nașterii). Modelul HERA, de exemplu este un design modern, cu mare căutare. Frumusețea, intimitatea și unitatea sunt atribute ce ne vin în minte când spunem ”Hera”. Iar sistemul de porți nu este cu nimic diferit. Realizat din profile prismă orientate orizontal, care prin modalitatea de asamblare creează intimitate și totodată permite circularea aerului păstrând un aspect elegant si un sistem de securitate eficient, ideal pentru cei care vor sa faca o declaratie.

În cele din urmă, atunci când ne-am proiectat modelele din aluminiu de porți și garduri, am vrut ca acestea să includă puterile zeităților lor corespunzătoare. Credem că astfel, modelele noastre pot deveni mai mult decât un nume, ci mai degrabă o reprezentare a puterii, securității și rezistenței în timp.

6. Care este durata de viață a unui gard/ a unei porți?

Ne place să spunem ca gardurile produse de AlumGates sunt pe viață. Garanția tehnologică și contractuala a sistemelor produse de noi este de 10 ani pentru confecție și calitatea vopsirii, însa conform certificatelor de calitate primite de la furnizorii noștri de aluminiu durata medie de viață a unui astfel de produs este cuprinsă între 25-30 de ani.

7. Mai realizați și alte articole în afară de cele menționate?

În timp ce ne concentrăm pe gardurile și porțile din aluminiu, portofoliul nostru include și o gamă de alte produse de înaltă calitate. Acestea includ pergole bioclimatice din aluminiu cu lamele rotative, sisteme de închidere a teraselor cu sisteme de sticlă securizată și rame din aluminiu, precum și balustrade din aluminiu sau sticlă securizată. În plus, suntem mândri să oferim soluții premium de umbrire și soluții de automatizare pentru porți, sisteme de bariere, uși pentru garaje rezidențiale și uși secționale industriale prin colaborările noastre cu furnizori de încredere.

8. Să vorbim și despre prețuri. Cum se poziționează produsele pe care le oferiți și care sunt elementele definitorii pentru serviciile prestate?

În compania noastră, credem în oferirea de produse și servicii de înaltă calitate la un preț corect. Produsele noastre sunt poziționate ca premium, dar nu prea scumpe. Ne străduim să oferim clienților noștri cel mai bun raport calitate-preț folosind materiale de cea mai înaltă calitate. Când vine vorba de definirea elementelor pentru serviciile noastre, ne concentrăm pe trei aspecte cheie: fiabilitate, eficiență și satisfacția clienților. Scopul nostru este să oferim clienților noștri o experiență perfectă de la început până la sfârșit. Realizam acest lucru asigurându-ne că produsele și serviciile noastre sunt fiabile, eficiente și răspund nevoilor specifice ale clienților noștri. În general, credem că strategia noastră de prețuri este corectă și transparentă și că elementele noastre definitorii asigură că clienții noștri primesc cea mai bună valoare posibilă pentru investiția lor.

9. Au existat și cereri mai extravagante? Speciale?

Toate solicitările noastre sunt speciale și le tratăm ca atare, dar da, sunt destul de multe solicitări unde trebuie sa găsim sau să inventam soluții care sa corespundă dorințelor clienților noștri. Practic asta a fost mult timp și un factor diferențiator între noi și competiție, faptul că am acordat mai multă atenție nevoilor beneficiarilor și am incercat sa oferim soluții pentru care aceștia să nu simtă că au ales un compromis la dorința lor. Desigur, putem spune ca suntem limitați în a customiza un proiect doar de posibilităților tehnologice de asamblare și a rezistenței structurale a produsului.

10. Ce își doresc clienții AlumGates? A fost realizat un profil al clientului AlumGates?

Este o concepție greșită cum că clienții doresc produse ieftine și de înaltă calitate. Totuși aceasta nu este o așteptare realistă, deoarece materialele premium nu pot fi folosite pentru a face produse la preț redus. În schimb, ne propunem să oferim clienților noștri cea mai bună valoare posibilă pentru banii lor, oferind produse premium la un preț corect, în conformitate cu tendințele pieței. Când vine vorba de clienții noștri, am identificat un profil specific în funcție de nevoile și preferințele acestora. Deși există mulți factori care influențează decizia lor de a ne alege, cele mai comune trei criterii sunt calitatea produselor noastre, raportul calitate-preț și data livrării. Suntem foarte mândri de calitatea înaltă a produselor noastre și ne străduim să ne asigurăm că clienții noștri primesc un preț corect pentru valoarea pe care o primesc. În plus, înțelegem că livrarea la timp este crucială pentru clienții noștri și lucrăm întotdeauna pentru a ne asigura că produsele lor sunt instalate la timp. Dacă vă doriți produse de calitate, sunteți oricând bineveniți la o discuție consultativă în noul nostru sediu.