România ocupă ultimul loc din cele 27 de țări ale UE, la progresul digital, deși suntem peste media europeană în ceea ce privește numărul de specialiști TIC, arată cel mai recent raport DESI 2022 (Digital Economy and Society Index). Ȋn acest context, organizatorii Edu Tech Fest – compania Quartz Matrix și Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi – își propun să crească interesul tinerilor pentru studiul noilor tehnologii, dar și al decidenților locali pentru investiția ȋn acestea. Elevii și studenții vor interacționa direct cu echipamente și aplicații de ultimă generație, ȋn perioada 12-13 mai, ȋn cadrul primului festival dedicat tehnologiilor din domeniul educației.

„Prin Edu Tech Fest, ne dorim să accelerăm procesul de digitalizare în educație prin prezentarea oportunităților tehnologiilor moderne Promethean, TP-Link, Veative, Mozaik Education, HPInc și Skiware. E un eveniment special creat pentru tineri – elevi de liceu și studenți, care astfel vor intra în contact direct cu cele mai noi tehnologii și oportunități pe care mediul digital le poate oferi. De asemenea, ne dorim să participe și reprezentanți ai administrației publice, dar și ai consiliilor de părinți, ce pot deveni factori decizionali sau influenceri ai schimbării. Impactul pe care îl are digitalizarea în educație este semnificativ și putem afirma aceasta cu certitudine, după ce am văzut beneficiile pentru cei peste 25.000 de tineri din peste 1.000 de săli de curs pe care le-am dotat cu instrumente educaționale digitale de ultimă generație. Cele mai mari proiecte de digitalizare implementate în 2022 au fost în Bistrița, pentru sistemul de învățământ public și în Cluj, pentru cel privat”, a declarat Magdalena Olaru, managerul Departamentului Soluții Educaționale al companiei Quartz Matrix.

VR (realitate virtuală), roboți educaționali, table interactive tip display, creioane și imprimante 3D – toate sunt instrumente ale prezentului, într-o educație de calitate adaptată transformării digitale prin care trece ȋntreaga lume. Festivalul Tehnologiilor în Educație – Edu Tech Fest – este un eveniment de tipul hands-on technology, organizat pe 12 și 13 mai, în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Sala Pașilor Pierduți, Aula Carmen Sylva, Bulevard Carol I, nr. 11 A, Copou), de către compania Quartz Matrix, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

,,Toată creativitatea digitală este perfect integrată în multe dintre profilele facultăților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, așa că e ideal ca participanții să poată vedea concret unde își pot dezvolta și pune în practică noțiunile și ideile. Parteneriatul cu mediul privat este extrem de benefic pentru studenții noștri. Un exemplu este proiectul pilot de eficiență energetică, ,,We are the energy”, realizat tot în parteneriat cu Quartz Matrix, prin care sunt evidențiate clar și concret beneficiile utilizării bicicletei, în defavoarea autoturismelor, prin demonstrarea economiei de timp, carburant și implicit, bani”, a completat Prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Digitalizarea are implicații în toate domeniile vieții de la educație, la locuri de muncă, de la relația cu autoritățile statului, la viața de zi cu zi, turism, cumpărături, banking. Potrivit unui studiu MKOR Consulting din 2023, 4 din 10 microîntreprinderi consideră esențială investiția în digitalizare, în timp ce un procent similar dintre firmele mijlocii prioritizează dezvoltarea expertizei digitale în plan intern.

PNNR și PNRAS – oportunități de finanțare pentru digitalizarea educației

Accesul tinerilor la noile tehnologii în unitățile de învățământ universitar și preuniversitar poate fi realizat cu ușurință, prin informare constantă despre oportunitățile de finanțare. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) sunt două programe despre care participanții la Edu Tech Fest vor putea afla mai multe detalii.

Compania ieșeană Quartz Matrix este unul dintre partenerii de încredere ai instituțiilor publice și private, în implementarea unor proiecte de anvergură în ceea ce privește dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ. Anul trecut, a dotat 1.000 de clase, din 205 școli și licee din România, de stat și private, cu tehnologie pentru educație digitală. Dintre acestea, 400 de clase beneficiază de tehnologie premium Promethean, lider mondial în echipamente interactive pentru învățământ.

Quartz Matrix este o companie românească de tehnologie și servicii, prezentă de 29 de ani pe piața Business-to-Business din România, cu peste 6000 de proiecte de anvergură implementate în România în domeniile IT, cloud, electric, electronic, educațional, securitate la incendiu, dezvoltare software și mentenanță.

Quartz Matrix implementează de aproape trei decenii proiecte și soluții inovative în domenii de tehnologie avansată, remarcându-se ca pionieri în IoT (Internet of Things) și Industry 4.0 în România.