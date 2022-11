1.800 de joburi în merchandising și promoții au fost scoase la bătaie în ultima lună, companiile pregătind campaniile și evenimentele de final de an. Cele mai multe aparțin angajatorilor din retail, turism și industria alimentară și se adresează aproape exclusiv candidaților tineri, aflați la început de carieră. Mai mult de jumătate dintre aceste joburi sunt pentru București, în timp ce Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova sunt următoarele orașe în funcție de numărul de locuri de muncă disponibile.

„Este un segment de activitate în care media salarială este sub nivelul salariului mediu net pe economie și asta se întâmplă pentru că vorbim de joburi care nu cer nici foarte multă experiență, nici un nivel ridicat de specializare. În cea mai mare parte, vizează candidații din segmentul entry level, iar acest lucru se reflectă în salariile oferite. În plus, este un sector puternic influențat de sezonalitate, ale cărui vârfuri sunt înregistrate vara, înaintea sezonului estival, și iarna, înaintea sărbătorilor”, spune Roxana Drăghici, head of Sales în cadrul eJobs România.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu al celor care lucrează în merchandising și promoții este de 2.800 de lei pe lună. Un promoter câștigă aproximativ 2.500 de lei, în timp ce media pentru un decorator de vitrine ajunge la 2.800 de lei. Coordonatorii comerciali încasează salarii medii de 3.000 de lei, iar un job de ambalator sau de hostess vine cu o medie salarială de 2.000, respectiv 2.500 de lei.

„Vedem, în acest domeniu, destul de mulți tineri care caută joburi de tipul project based sau part time. Este vorba în special de studenți, dornici să își suplimenteze veniturile în timpul liber, cu ajutorul unui job care să le permită, în același timp, să meargă și la cursuri. Este un sector foarte accesibil pentru ei, însă în care vedem și o rată de fluctuație considerabilă. Aproape jumătate din numărul total de aplicări din ultima lună pentru joburile din merchandising / promoții aparține candidaților din categoria de vârstă 18-24 de ani”, mai spune Roxana Drăghici.

Cel mai bine plătiți angajați din merchandising sunt cei care ocupă poziții ce necesită studii superioare și experiență. Datele Salario indică, astfel, un salariu mediu net de 8.000 de lei pentru joburile de brand manager sau 5.500 de lei pentru cele de graphic designer. Un key account manager, un economist sau un manager de proiect sunt alte posturi pentru care salariile medii oferite variază între 4.500 și 5.000 de lei.

În ultima lună, pe eJobs.ro au fost înregistrate aproape 55.000 de aplicări pentru locurile de muncă din merchandising și promoții. 97% din aplicări sunt pentru joburile care necesită prezența fizică la birou sau pe teren, 2,7% sunt pentru cele care acceptă colaborările remote și doar 0,3% sunt pentru străinătate.

Cele mai mici salarii MEDII nete introduse până în acest moment de către angajații din merchandising și promoții sunt pentru:

Operator introducere date – 1.700 de lei

Ambalator – 2.000 de lei

Hostess – 2.500 de lei

Asistent comercial – 2.500 de lei

Manager de proiect junior – 2.550 de lei

Orașele cu cele mai mici salarii MEDII nete din merchandising și promoții sunt:

Slatina: 1.500 de lei

Deva: 1.541 de lei

Brăila: 1.700 de lei

Tulcea: 1.800 de lei

Botoșani: 1.800 de lei

Orașele cu cele mai mari salarii MEDII nete din merchandising și promoții sunt:

București : 3.000 de lei

Cluj – Napoca: 2.700 de lei

Timișoara: 2.700 de lei

Brașov: 2.600 de lei

Sibiu: 2.500 de lei

Iată și care sunt pozițiile pentru care s-au înregistrat cele mai mari valori salariale din acest domeniu:

Brand manager: salariul mediu net la nivel național – 5.500 de lei, salariul maxim introdus în Salario – 8.000 lei

Merchandiser vizual: salariul mediu net la nivel național – 2.800 de lei, salariul maxim introdus în Salario – 6.000 lei

Graphic designer: salariul mediu net la nivel național – 3.800 de lei, salariul maxim introdus în Salario – 5.500 de lei

Economist: salariul mediu net la nivel național – 3.800 de lei, salariul maxim introdus în Salario – 4.500 lei

Coordonator proiecte: salariul mediu net la nivel național – 4.300 lei, salariul maxim introdus în Salario – 4.500 lei

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 30.000 de locuri de muncă. Peste 480.000 de specialiști și-au introdus veniturile până în prezent în Salario comparatorul de salarii marca eJobs.