An de an, eleve din România se alătură competiției internaționale Technovation. Scopul lor: vor să rezolve probleme din comunitatea din care fac parte, în timp ce învață abilități-cheie din lumea IT.

Situația din Ucraina le-a determinat pe fete să facă un pas mai departe și să spună DA provocării Adfaber – au prezentat ce aplicații cred ele că ar putea să ajute oamenii aflați în nevoie.

Iată ce aplicații ar crea elevele pentru a ajuta Ucraina

„Deoarece, printre miile de refugiați ce ajung zilele acestea în România, o mulțime au probleme de sănătate, cred că benefică ar fi crearea unei baze de date unde medicii să spună dacă sunt dispuși să asigure ajutor medical gratuit refugiaților, unde aceștia să între și să ceară ajutorul.

Sau, cei de la graniță să îi întrebe pe Ucraineni ce probleme de sănătate au și dacă sunt grave, să intre pe acea aplicație și să contacteze doctorii care s-au oferit să ajute!

Întâmplările dureroase prin care trec frații Ucrainieni, mi-au dezvoltat sentimente puternice de empatie, și mă bucur să ajut, măcar puțin, la inițiativa dumneavoastră!”

Amalia Gabriela Milu

Amalia Gabriela Milu are doar 13 ani și este pregătită să schimbe lumea! Urmărește în video-ul de mai jos mesajul ei pentru fetele pasionate de tehnologie.

https://youtu.be/eRrgnvMLzVU

„O aplicație în care să se înscrie cetățenii români care vor să ajute financiar, cu un adăpost călduros, transport sau alimente. Persoana înregistrată sau înscrisă trebuie să precizeze ce poate oferii și numărul maxim de cetățeni ucraineni pe care îi poate caza sau ajuta și în timpul înregistrări (înscrieri) trebuie să precizeze numărul de telefon,adresa și nume-prenume.”

Marcu Mirabela Beatrice

„Ucraina are nevoie de o aplicație în care sa găsească informații despre transport, cazare, masa ,dar și medici care îi pot ajuta. Să știe unde găsesc organizații sau persoane care îi pot ajuta și îndruma în limba lor și alte limbi de circulație internațională. Să găsească informații despre instituții din România care îi pot îndruma.”

Pop Constanta

„Eu cred ca Ucraina ar avea nevoie de o aplicație care ar arata:

-unde sunt acum bombardamente și cât de grave sunt (pe o harta)

-locuri sigure sau adăposturi din Ucraina

-cele mai noi știri

-cea mai aproape granița și un fel de Waze către ea

Iar pentru refugiații din Ucraina, aplicația ar putea avea o secțiune unde pot vedea:

-adăposturi

-mesaje motivaționale sau gânduri bune

-indicații despre ce pot găsi acolo unde sunt refugiați (de exemplu unde sunt magazinele, benzinăriile)

-un fel de google translate pentru a înțelege limba țării în care se află

-un live chat unde pot vorbi atât cu cei care sunt în aceasi situatie ca ei, cât și cu cei care îi ajută

Știu ca sunt aplicații destinate anumitor aspecte pe care le-am specificat (de exemplu Google Translate sau Waze), dar cred ca ucrainienilor le-ar fi mai ușor sa aiba tot ce au nevoie într-un singur loc.”

Aplicatia s-ar putea numi Ukrave (Ukraine + brave).

Sara Podaru

„O posibilă aplicație pe care o întrevăd pentru finalizarea pașnică a acestui conflict ar putea fi una pe bază de inteligență artificială care să fie capabilă să analizeze deciziile și măsurile luate în conjuncturi asemănătoare și rata de succes a acestora. În felul acesta, ar genera la final minim o soluție viabilă pentru toate părțile. Acest lucru ar însemna, de asemenea, că AI cunoaște situația politică, economică și socială a statelor implicate și că nu poate fi manipulată de intervenția umană.”

Alessia Columban

Ai văzut mesajul Alessiei pentru fetele pasionate de tehnologie?

https://youtu.be/4JtHl9RBjcs

„O aplicație în conexiune cu telefoanele românilor ( de genul roalert) și vamă prin care orice român să fie anunțat când și unde poate ajuta o familie de refugiați!”

Alexia Gheraescu

Ce este Technovation Girls

Programul global Technovation oferă fetelor din întreaga lume oportunitatea de a dobândi abilitățile unor viitoare antreprenoare și lideri în domeniul IT. Competiția se adresează fetelor pasionate de tehnologie, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani.