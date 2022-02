Până la jumătatea lunii martie, Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își va promova oferta educațională pentru viitorul an academic. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de decanul facultății, profesorul universitar doctor Mircea Oroian. El a declarat că oferta va fi prezentată în licee, probabil și în format fizic. Decanul a afirmat: „Deja am luat legătura cu anumite licee cu care avem parteneriate de mai mult timp și sunt deschise la colaborări”. Profesorul Oroian a precizat că pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, grupul țintă este reprezentat de elevi de clasa a XII-a din județele Suceava, Botoșani și Neamț, din zona Pașcanilor, din localitățile ucrainene aflate la granița cu România și din Republica Moldova.

