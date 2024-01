Familiile afectate de explozia din blocul de pe strada Rarăului, nr.139 din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava primesc și în acest an câte 25.000 de lei de la Primăria Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a spus că ajutorul financiar va fi acordat pentru 20 de apartamente față de 28 anul trecut și asta pentru că 8 partamente din scara D sunt locuibile iar proprietarii se pot muta în ele. ”Voi propune să dăm oamenilor acest ajutor de 25.000 de lei cât a fost și anul trecut în ședința Consiliului Local din 31 ianuarie după ce vom aproba bugetul pe 2024”, a precizat primarul. El a arătat că astăzi a avut discuții pe această temă cu proprietarii din blocul respectiv și că lucrurile sunt delicate cu aprtamentele din scara E care au fost cele mai afectate de explozia din decembrie 2022. ”Lucrurile sunt delicate. Primăria a depus la finanțare pe Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat proiectul pentru refacerea blocului proiect care este eligibil dar ne mai trebuie o piesă la dosar și anume rezultatul anchetei penale care să arate din ce cauză s-a produs explozia. Noi am făcut eforturi s-a luat acel aragaz de unde a pornit explozia s-a trimis la Petroșani la expertiză dar încă mai durează”, a spus Lungu.

