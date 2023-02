Platforma românească de automatizări e-commerce FamShop anunță că a lucrat în ultimele 18 luni la optimizarea platformei folosindu-se de paradigme care se aprofundează la doctorat în facultățile de Informatică, pentru a îmbunătăți viteza de procesare a datelor și a reduce timpii de așteptare. În urma acestor eforturi, procesarea stocurilor pentru 10000 de produse a fost redusă de la 47,3 secunde la 18,1 secunde în prezent. Această durată de timp se referă strict la puterea de calcul a platformei, nepunând la socoteală celelalte sisteme conectate.

Investiție în hardware

Această îmbunătățire se datorează și investițiilor semnificative pentru anul 2023 în infrastructura hardware pentru a maximiza capabilitățile noii platforme îmbunătățite. Aceste îmbunătățiri vor ajuta companiile cu volume mari de produse și comenzi, dar și cele care au integrări cu software de gestiune și contabilitate care nu sunt optimizate pentru astfel de automatizări.

„Facultatea te ajută la locul de muncă”

„Când vine vorba de automatizarea e-commerce, timpii de procesare sunt critici pentru comercianții online. Personal, mă bucur că am reușit să finalizăm această nouă versiune și putem spune tare și răspicat că facultatea te ajută la locul de muncă”, a declarat Florin Măcău, fondatorul FamShop, absolvent al facultății de Informatică din cadrul Universității București. „Suntem mândri să vedem că eforturile noastre au condus la îmbunătățirea semnificativă a performanței platformei, oferind o experiență mai bună utilizatorilor astfel încât să îi menținem mulțumiți și să le ridicăm standardele legate de automatizarea e-commerce”.

Clienții actuali, sursa de inspirație

FamShop a lucrat în strânsă colaborare cu clienții săi pentru a înțelege nevoile lor și a se asigura că platforma oferă funcționalități esențiale și inovatoare. Optimizarea platformei va ajuta comercianții online să proceseze comenzile și să gestioneze stocurile mai rapid, ceea ce va duce la o creștere a productivității și a eficienței afacerii.

Platforma a fost creată în 2016 pentru a ajuta comercianții online să economisească timp și să crească eficiența afacerilor lor prin automatizarea proceselor de e-commerce. Platforma oferă o serie de funcționalități esențiale pentru un comerciant online, precum integrări cu platforme de magazine online, marketplace-uri precum eMAG, Altex, Elefant, Decathlon, CEL, Okazii, OLX, Amazon și cele mai populare platforme de contabilitate și gestiune ERP, precum SAGA, Charisma, WinMentor, Nexus ERP, Neomanager, Oracle și SAP.