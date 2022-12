Vineri, 16 decembrie 2022, a avut loc a XX-a ediție a Festivalului „La ieslea Domului” care se desfășoară în fiecare an la Solonețu Nou în preajma Sărbătorii Nașterii Domnului. După ce ultimele două ediții s-au desfășurat online din cauza situației pandemice, în acest an am avut ocazia să ne întâlnim fizic la Dom Polski din Solonețu Nou. Festivalul „La ieslea Domnului” s-a înscris ca o permanentă în calendarul manifestarilor organizate de Uniunea Polonezilor din România.

Festivalul a fost deschis de președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher care s-a adresat copiilor, tinerilor, profesorilor și tuturor celor prezenți exprimându-și bucuria că ne întâlnim deja pentru a 20-a oară și că în continuare păstrăm și cultivăm această frumoasă tradiție.

La ediția din acest an au participat preșcolari și elevi din Solonețu Nou, Baineț, Vicșani, Moara, Siret, Poiana Micului, Pleșa, Cacica, Păltinoasa, Suceava, precum și liceenii care învață limba polonă în Suceava și la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, însoțiți de profesori, părinți și bunici. Au fost prezenți inspectorul pentru limba polonă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Cristina Maria Albu, președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, pr. dr. Stanislav Ioan Cucharec, capelanul polonezilor din dieceza de Iași si paroh în Solonețu Nou, precum și doamna Otilia Moroșan, directoarea Școlii Gimnaziale „Krystyna Bochenek” din Poiana Micului și doamna Maria Ucraineț, directoarea Școlii Gimnaziale din Pîrteștii de Sus.