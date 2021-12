Șeful administrației județene a declarat că a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean și Polițiilor locale să se implice în fluidizarea traficului rutier, în special pe DN 17. ”Este un drum pe care se circulă foarte greu, bară la bară și am solicitat prezența polițiștilor, în special în intersecții, în stațiunile turistice Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, unde este nevoie de fluidizarea traficului. Și din acest motiv am solicitat prezență sporită a poliției rutiere și poliției locale”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a solicitat și ca turiștilor să le fie prezentate rutele rutiere alternative în cazul în care traficul devine aglomerat, cum ar fi Moldovița – Palma sau ruta pe Valea Bistriței. Județul Suceava a fost plin de turiști în perioada Crăciunului, iar pensiunile sunt pregătite să își primească oaspeții și de Anul Nou. ”Din ceea ce știm pensiunile din județ sunt bine organizate, oferind un program complet de Revelion, multe având incluse și programe cu obiceiuri și tradiții din Bucovina. Un grad de ocupare cu turiști de 100% reprezintă un barometru că în județul Suceava sunt servicii de calitate și că programele de promovare a „Crăciunului în Bucovina”, după 12 ani de la debut, își fac simțit efectul”, a încheiat Gheorghe Flutur.