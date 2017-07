Foresta este pe cale să dea peste cap programul competițional în viitorul sezon al Ligii a II-a. Chiar dacă au rămas fără majoritatea jucătorilor, iar totalul datoriilor pe care le au către Fisc și angajați se ridică la aproape 200.000 de euro, “galben-verzii” s-au înscris în campionat.

Drept urmare, Federația Română de Fotbal s-a văzut nevoită să programeze echipa suceveană în ediția 2017/2018 a Ligii a II-a. Astfel, conform țintarului stabilit prin tragere la sorți la baza de la Mogoșoaia, în prima etapă a noului sezon, programată pe 6 august, Foresta ar trebui să evolueze pe terenul grupării Ripensia Timișoara.

Prezent la tragerea la sorțI, președintele Consiliului de Administrație al Forestei, Andrei Ciutac, este în căutarea unei soluții prin care gruparea de pe Areni să înceapă campionatul.

“Luni, vom încerca să avem o întâlnire la stadion cu oficialii clubului și cu puținii jucători pe care în mai avem sub contract. Încercăm să găsim o variantă, fie și una de avarie, prin care să începem campionatul. Având în vedere că perioada de transferuri se încheia abia pe data 5 septembrie, am putea alinia o formulă cât de cât normală, care să ne permită rămânerea în Liga a II-a pentru încă un sezon” a spus Andrei Ciutac.

În privința litigiilor pe care clubul sucevean le-a pierdut în această vară și din cauza cărora riscă să fie depunctat și să i se interzică dreptul de a mai face legitimări sau transferuri, Andrei Ciutac a precizat că acestea vor fi stinse din ultima tranșă din drepturile TV.

“Trebui să mai primim niște bani din drepturile TV pe sezonul trecut. Am cerut ca acei bani să fie direcționați către Marius Matei și foștii antrenori Cristi Popovici și Marius Gireadă, în contul datoriilor pe care le avem către ei”, a menționat Ciutac.

În cazul fericit în care va începe campionatul, Foresta Suceava va juca în viitorul sezon după următorul program:

Prima etapă (5 august):

Ripensia Timișoara – Foresta Suceava

Etapa a II-a (12 august):

Foresta Suceava – ASA Târgu Mureș

Etapa a III-a (19 august):

Dacia Unirea Brăila – Foresta Suceava

Etapa a IV-a (23 august):

Foresta Suceava – FC Argeș Pitești

Etapa a V-a (26 august):

Chindia Târgoviște – Foresta Suceava

Etapa a VI-a (2 septembrie):

Foresta Suceava – Metaloglobus București

Etapa a VII-a (9 septembrie):

Academica Clinceni – Foresta Suceava

Etapa a VIII-a (16 septembrie):

Foresta Suceava – CS Mioveni

Etapa a IX-a (23 septembrie):

FC Hermannstadt Sibiu – Foresta Suceava

Etapa a X-a (30 septembrie):

Foresta Suceava – CS Balotești

Etapa a XI-a (7 octombrie):

CS Afumați – Foresta Suceava

Etapa a XII-a (14 octombrie):

Foresta Suceava – Dunărea Călărași

Etapa a XIII-a (21 octombrie):

Olimpia Satu Mare – Foresta Suceava

Etapa a XIV-a (28 octombrie):

Foresta Suceava – UTA Arad

Etapa a XV-a (4 noiembrie):

Pandurii Târgu Jiu – Foresta Suceava

Etapa a XVI-a (8 noiembrie):

Foresta Suceava – Politehnica Timișoara

Etapa a XVII-a (11 noiembrie):

Știința Miroslava – Foresta Suceava

Etapa a XVIII-a (18 noiembrie):

Metalul Reșița – Foresta Suceava

Etapa XIX-a (25 noiembrie):

Foresta Suceava – Luceafărul Oradea

Cinci echipe vor retrograda la finalul sezonului 2017/2018.