Doi frați din satul Falcău, comuna Brodina, au fost duși marți la Penitenciarul Botoșani pentru a-și ispăși pedepsele încasate pentru constituire de grup infracțional organizat și de contrabandă. Unul dinte frați va sta doar 3 ani și 20 de zile în timp ce celălalt are de ispășit 7 ani de pedeapsă. Cei doi au fost ridicați de la domiciliile lor.

