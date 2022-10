Noua directoare a Colegiului Național <Mihai Eminescu> din Suceava, Silvia-Corina Nuțu, a declarat, la Radio Top, că pentru ea această funcție reprezintă o provocare. Silvia Nuțu este profesoară de engleză și spaniolă la <Mihai Eminescu>, a fost inspector școlar pentru limbi moderne vreme de doi ani și jumătate și a luat concursul pentru postul de director susținut în sesiunea de toamnă cu cea mai mare medie din județ, respectiv 9,35. Profesoara Nuțu a afirmat: „Noua funcție e o provocare și e normal să am emoții la început de drum, așa cum am avut și-atunci cînd am acceptat să lucrez ca inspector. Vorbim de management și-n situația aceasta, numai că la nivelul județului am avut în vedere vreo 850 de cadre didactice de limbi moderne, de toate specialitățile: engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă modernă… Am avut mult teren și am avut Bazinul Dornelor și Colegiul Național <Ștefan cel Mare> în subordine, în chestiuni de management”. Directoarea a mai spus că la Colegiul <Mihai Eminescu> se simte ca acasă și a adăugat: „M-am întors pentru acest liceu, pentru colegii mei, dar în primul rînd pentru elevii unității cu filieră teoretică și vocațională, vocațional pedagogic. Practic, noi pregătim viitorii învățători, educatori, și din acest an puericultori”.

