Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, consideră că unirea marelui Alexandru Ioan Cuza este continuată astăzi prin construcția autostrăzii Moldovei, care va asigura unirea economică a Moldovei cu restul țării. „Unirea de la 24 ianuarie 1859 ne-a arătat cât de important este ca românii să fie uniți, pentru interesul lor personal, pentru interesul României.

Alexandru Ioan Cuza a fost domnitorul care a visat la o Românie modernă și europeană și a făcut primii pași importanți în această direcție. Alegerea lui ca domn al Moldovei și Țării Românești a fost doar începutul unui drum lung. Un drum care a început cu un val de reforme care au schimbat complet societatea românească și au avut ca principal scop reducerea inechităților sociale și îmbunătățirea condițiilor de trai. Între timp, au trecut 165 de ani și Moldova a rămas puțin în urmă, e drept. Nu a mai apărut nici un Cuza în clasa politică și cu siguranță nici noi nu am mai fost așa de uniți. Unirea marelui Cuza este continuată astăzi prin Autostrada Moldovei – unirea economică efectivă a Moldovei cu restul țării. Este proiectul care va conduce cu siguranță la dezvoltarea rapidă a întregii zone, prin creșterea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite. Nu e doar o promisiune electorală. E un fapt. Sunt șantiere deschise pe toate tronsoanele A7. Autostrada Moldovei se face cu fonduri europene, cu un constructor român și în mandatul ministrului PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Am mai spus-o. E formula perfectă”, a transmis Gheorghe Șoldan.

El a arătat că în 2024 Ministerul Transporturilor beneficiază de un buget record, A7 fiind unul dintre marile proiecte de infrastructură care vor lega Moldova de restul țării. „Avem promisiunea ministrului Sorin Grindeanu că până la finele anului 2024 vor începe lucrările și pe tronsoanele Pașcani – Suceava, Suceava – Siret. Cu o infrastructură puternică vom avea o economie puternică! E nevoie însă de unitate. În țară, în interiorul Europei. Fiți uniți, dragi români! Pentru interesul fiecăruia dintre dumneavoastră, dar mai ales pentru interesul României!”, a mai spus Șoldan.