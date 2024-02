Miercuri la ora 22.24, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier în municipiul Suceava, pe strada Scurtă au depistat și oprit un autoturism condus de către un bărbat de 37 ani. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că permisul de conducere al conducătorului auto, figureză ca fiind ”reținut-cu restricții”, pentru comiterea unei infrațiuni la regimul rutier. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere fără permis”.

