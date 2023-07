Din nou, probleme majore cu cursele ariene! Dan Bittman a răbufnit și el după un zbor interminabil, cu probleme în lanț, la bordul unei curse operate de Tarom, pe ruta Cluj-București, notează click.ro. Cu doar o zi în urmă, artistele Sanda Ladoși și Maria Dragomiroiu au stat 24 de ore blocate pe un aeroport în Nürnberg .

E haos pe aeroporturi în această perioadă a concediilor! Zborurile fie ele de linie, fie low-cost, întâmpină mari probleme, de la întârzieri interminabile până la anulări cauzate de defecțiuni tehnice intervenite la bordul aeronavelor.

De un incident de acest fel a avut parte și solistul trupei Holograf, Dan Bittman, miercuri seară. Artistul a avut bilet pe o cursă internă Cluj-București, operată de Tarom și a întâmpinat probleme în lanț. Cursa a avut întârziere de o oră și jumătate, iar la aterizare, pasagerii au fost ținuți blocați, claie peste grămadă, minute în șir până și-au pierdut răbdarea în aeronavă, pe motiv că nu se găsea o scară pe care să se coboare.

Bittman a răbufnit, nervos, pe rețelele de socializare, unde a și postat o poză cu îmbulzeala oamenilor, ținuți captivi în aeronavă mai mult timp decât era prevăzut. „După ce că au întârziat o oră pe ruta Cluj-București, acum caută o scară ca să ne dea jos din avion. Felicitări Taron. Am scris voit cu N”, a postat solistul exasperat, în urma momentelor interminabile de așteptare în interiorul aeronavei, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

