Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că pe strada Vasile Bumbac, aflată în curs de modernizare, se vor monta parcometre. El a mai spus că pe strada Vasile Bumbac vor fi amenajate 39 de parcări laterale. După încheierea proiectului, în toată zona centrală vor exista doar parcări cu plată. Modernizarea străzii Vasile Bumbac costă peste 1 milion de lei, fără TVA, iar investiția este executată de firma „Autotehnorom” Șcheia.

