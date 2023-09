Nu multă lume știe că frumosul imobil în care funcționează Primăria Iacobeni a fost inițial hotel. Clădirea are o vechime de 118 ani. Hotelul a fost construit în anul 1905 de către un om de afaceri pe nume Bruker în timpul ocupației austriece într-o perioadă de maximă înflorire economică și socială a zonei, perioadă în care Iacobeniul ajunsese un important centru minier dar și balnear al Bucovinei.

Numele localitatii Iacobeni vine de la un cioban maramuresan pe nume Iacob, care a venit cu mari turme de animale si s-a asezat in zonă prin anii 1772-1774. Prin anii 1770 un grup de geologi austrieci au cercetat zona Iacobeni in cautarea de aur, argint si alte metale. In felul acesta au descoperit zacamintele de mangan si fer care se extind pana la Fundu Moldovei si astfel au luat fiinta minele de mangan de la Iacobeni. În 1783 sunt adusi mineri din zona Zips Cehoslovacia+Austria si incep prelucrarea manganului si exploatarea lui.

In 1796 terenurile minere si fabrica de prelucrare a manganului au fost cumparate de catre industriasul Anton Manz Von-Mariensee dupa care incepe activitatea de explotare si fabricare a minereului de mangan. Astfel la Iacobeni se dezvolta economic acesta zona foarte repede construindu-se case de locuit, biserici ortodoxe, catolice, protestante si o sinagoga.

Sediul minei s-a construit la Iacobeni, marele catel a baronului Manz unde se regaseste si azi.

Pe aparcursul anilor s-au gasit si izvoarele de apa sulfuroasa care a dat nastere la statiunea Balneara de tratament. Perioada maximă de înflorire a stațiunii este situată în perioada interbelică. Climatul montan, cadrul natural pitoresc, completat de existența izvoarelor cu ape sulfuroase, oligominerale a dus la înfințarea unui stabiliment de băi, în 1927.

Statiunea balneara de la Iacobeni a functionat pana dupa cel de al doilea Razboi Mondial. Azi se pune tot mai des problema reînfințării stațiunii de odinioară.

Dupa ce de al doilea Razboi Mondial aceste exploatari miniere au trecut prin nationalizare in domeniul Statului Roman.

Comuna Iacobeni, localitate din ,”Țara Dornelor ” e brăzdată de râul Bistrița Aurie și e străjuită de munții Suhard și Giumalău, comuna fiind situată la o altitudine de 850m si imprejmuită de o ramură muntoasă.