Ideea ca ortodocșii să țină Paștele odată cu catolicii și protestanții a fost aspru criticată la Suceava. Un enoriaș s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, căruia îi cere lămuriri.

„Înaltpreasfințite Calinic, am văzut că de 2 zile pe rețelele de socializare este o întreagă dezbatere care i-a iritat pe ortodocși, clerici și mireni, domnul ….. vrea să facă demersuri către (mai bine zis să pună presiune) Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca noi ortodocșii să ținem Sfintele Paști odată cu catolicii și protestanții și să nu-l mai ținem cu restul Bisericilor Ortodoxe surori, pare că vrea ca Biserica Ortodoxă Română să fie un fel de dizident ortodox. Să nu uităm ceva, Sfânta Lumină vine pe vechi, Iordanul se întoarce pe vechi, norul de pe Tabor vine pe vechi. Ce facem, lăsăm Ortodoxia și comuniunea liturgică, canonică și pascală cu Bisericile Ortodoxe ca să sărbătorim cu catolicii, vă rog să mă lămuriți și pe mine cu un răspuns la aceste 4 întrebări:

1. Ce caută …. în Adunarea Națională Bisericească, nu-i prima data când vine cu astfel de idei schismatice și ecumeniste?!

2. Biserica Ortodoxă Română a învățat ceva din schisma calendaristică, schismă urmată de cea după Sinodul din Creta, acum se mai vrea încă una din pricina pascaliei?!

3. De ce atâtea compromisuri față de cei din VEST, mai există demnitate ortodoxă în Biserica Ortodoxă Română sau numai compromisuri doar pentru că trebuie să dăm bine în VEST?!

4. De ce bântuie de ceva vreme acest duh de schismă în Biserica Ortodoxă Română?!”, a întrebat enoriașul.

”Întrucât domnul la care faceți referire nu reprezintă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ieșirile publice ale domniei sale pentru Biserică nu constituie punctul de vedere oficial al acesteia. Așadar, dacă doriți lămuriri legate de afirmațiile domniei sale, vă rugăm să vă adresați direct, domnia sa fiind o persoană deschisă dialogului. Cât despre compromisuri, în cele trei decenii și mai bine de când sunt în Sfântul Sinod nu am constatat compromisuri/derapaje ale acestui for”, a răspuns IPS Calinic.