Două mașini s-au ciocnit pe pe raza cartierului Argestru, din municipiul Vatra Dornei, în accident fiind implicate patru persoane.

Potrivit ISU Suceava, doua persoane sunt incarcerate. Intervin pompierii militari cu o autospeciala cu acceaorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ.

Victimele incarcerate au fost extrase. Toate cele 4 persoane implicate in accident au fost transportate la spital. Acestea sunt constiente si cooperante, dar cu diferite traumatisme.