Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de astăzi, în județ mai erau doar 14 localități în scenariul roșu. Potrivit aceleiași surse, în municipiul Suceava rata de infectare a scăzut la 3,85 cazuri de covid la mia de locuitori, de la 4,23 cât a fost vineri. Și numărul cazurilor active de coronavirus din municipiul Suceava a scăzut de la 151 (vineri), la 136 în cursul zilei de astăzi.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 30 nu au cazuri, 28 are un caz în evoluție, 39 au sub cinci cazuri în evoluție, 8 au sub zece cazuri în evoluție iar 9 au peste zece cazuri în evoluție.

În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava sunt 443 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 6 persoane (51991 de la începutul pandemiei).