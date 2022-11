Încă trei autobuze electrice din lotul de 15 pe care firma poloneză Solaris trebuie să le livreze Primăriei municipiului Suceava sunt pe drum către noul proprietar. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Sunt venite până în prezent 4 autobuze deci cele trei care vin acum sunt 7. Trebuie să mai vină încă 8 până la finele anului. Sper să vină toate autobuzele electrice de la Solaris să ne putem face programul pe care-l avem de a renunța total la autobuzele clasice care mai circulă acum pe două linii 2 și 5. Să avem în final un transport 100% electric. Vom avea în total 67 de autobuze electrice. Cu aceste autobuze care vor funcționa ca un ceas elvețian cu culoarul unic de transport public pe care îl vom face, cu sistemul electronic e-ticketing vrem ca în final să încurajăm sucevenii să circule cu mijloacele de transport în comun și astfel să mai fluidizăm circulația în oraș”, a spus Lungu.

