Un incendiu de proporții a izbucnit în această noapte la pensiunea „La Filuță” din Mălini, una dintre cele mai cunoscute unități de primire a turiștilor din această comună. Potrivit ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari si civili cu nu mai puțin de 10 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Până în acest moment nu au fost raportate victime. Flăcările au cuprins acoperișul spațiului de cazare, corp comun cu camera centralei, pe aproximativ 300 mp. Incendiul este localizat și se lucreaza pentru lichidare. În momentul izbucnirii incendiului, în spațiul de cazare respectiv nu se aflau turiști.

