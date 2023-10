Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film Românesc din Washington se va desfășura în perioada 2-5 noiembrie 2023, la E Street Cinema, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din capitala americană.

Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat în spațiul nord-american, debutează joi, 2 noiembrie, cu filmul “Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, proiectat în premieră în Statele Unite, la scurt timp după ce a fost lansat în România. Inspirat de evenimente reale petrecute la Sibiu în timpul Revoluției din decembrie 1989, “Libertate” a fost selectat în mai multe festivaluri internaţionale care vor avea loc în perioada următoare în Europa şi Statele Unite ale Americii. Invitat special al festivalului, Tudor Giurgiu va răspunde, după proiecție, întrebărilor publicului, într-o discuție moderată de criticul de film Mihai Fulger, curatorul festivalului.

În premieră mondială, “Încă două lozuri”, continuarea celebrei comedii de succes “Două Lozuri” (2016), în regia lui Paul Negoescu, îi aduce din nou pe ecran pe Sile, Dinel și Pompiliu care speră din nou într-o îmbogățire rapidă. Spectatorii se vor întreba la final, pe bună dreptate, dacă cei trei sunt norocoși sau extraordinar de ghinioniști.

Filmul de debut al regizorului Mihai Mincan, “Spre nord”, va ține publicul cu sufletul la gură, cu o poveste plină de suspans care surprinde o parte a exodului uman de după 1990, din țările de est ale Europei, la finalul căreia actorul Niko Becker va răspunde întrebărilor spectatorilor.

Regizorul Andrei Tănase vine și el să răspundă curiozității publicului după proiecția filmului său de debut, “Tigru”, o poveste inspirată de un eveniment real: evadarea în 2011 a unui tigru de la grădina zoologică din Sibiu. Evadarea tigrului este însă doar un pretext pentru a ne prezenta povestea Verei, medic veterinar, măcinată de probleme personale care are o cădere nervoasă. “Îmi place când drama e dezumflată prin derizoriu”, spune, pe scurt, Tănase, despre filmul său.

Festivalul se încheie cu alte două filme cu impact puternic la public: “Boss”, în regia lui Bogdan Mirică și “Oameni de treabă”, de Paul Negoescu. Dacă în “Boss”, personajul principal, ambulanțier în tura de noapte și șofer de jaf armat în timpul liber, este cuprins de frica de a fi prins, în “Oameni de treabă” ne întâlnim cu un polițist rural care decide că trebuie să facă dreptate, fiind prins într-o serie de întâmplări nefaste ce îl obligă să ia decizii importante.

Organizat de Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român din New York, și cu sprijinul generos al sponsorilor Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Dedeman, Kaufland, EximBank, One, Hidroelectrica, Lidl, EMag, Festivalul de Film Românesc din Washington se va derula sub motto-ul deja consacrat de mai mulți ani: “Reinventing Realism – New Cinema from Romania”/„Reinventarea realismului. Noul cinema românesc”.

“Festivalul de Film reprezintă și o oportunitate de a celebra talentul românesc, acesta fiind motto-ul sub care ambasada noastră a organizat evenimentele de diplomație publică în acest an. Sunt convins că filmele românești sunt adevărați ambasadori ai țării noastre, dimensiunea culturală a prieteniei dintre România și Statele Unite fiind una plină de dinamism, creativitate și diversitate”, consideră ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Programul complet al Festivalul de Film Românesc din Washington, precum și detalii despre filme, regizori și evenimentele conexe pot fi consultate online pe website-ul dedicat: www.romanianfilmfestivaldc.com