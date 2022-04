La data de 23.04.2022, la ora 18.10, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, fiind programați în serviciul de patrulare în Frătăuții Vechi au oprit pentru control un autoturism ce se deplasa pe un drum comunal din localitate spre DJ 178 F, de pe raza comunei Frătăuții Vechi. Autovehiculul era condus de către un minor de 17 ani, din Frătăuții Vechi, care nu deține permis de conducere.

Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul a fost încredințat minorului de către mama sa, de 40 ani, pentru a fi condus pe drumurile publice de pe raza comunei Frătăuții Vechi, cunoscând faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vechi

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere fără permis” și „încredințare auto unei persoane fără permis de conducere”.