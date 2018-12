Meteorologii au emis o informare de precipitații și vînt, care va fi valabilă de mîine, de la ora 05.00, și pînă a doua zi, la ora 18.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, la munte la altitudini îndeosebi sub 1.500 de metri vor fi precipitații mixte în general moderate cantitativ ce vor favoriza depunerile de polei, iar vîntul va avea intensificări temporare cu rafale în general de 50-55 de km/h. În zonele joase de relief din jumătatea de nord a țării, temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie ce vor favoriza formarea poleiului. În cursul nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații în toate regiunile, mai însemnate cantitativ în zonele de munte unde vor predomina ninsorile.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating